Нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

У відомстві зазначили, що нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу.

Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

Так, у п’ятницю два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24

Після цього винищувачі ще раз піднялися на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

."Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

