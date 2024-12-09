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Нидерландские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Понедельник 09 декабря 2024 19:22
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Нидерландские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем Фото: нидерландские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем (defensie.nl)
Автор: Татьяна Степанова

Два нидерландских истребителя F-35 в пятницу, 6 декабря, совершили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

В ведомстве отметили, что нидерландские F-35 с начала этого месяца охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе территории Североатлантического союза.

Частью этой задачи является так называемое уведомление о быстром реагировании (QRA). Два F-35 взлетают в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это случается, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО, не идентифицируя себя.

Так, в пятницу два F-35 поднимались для перехвата российского транспортного самолета Ан-72 и разведчика СУ-24.

После этого истребители еще раз поднялись на перехват самолета-разведчика Ил-20. Нидерландские F-35 сопровождали самолет над международными водами к границе зоны ответственности НАТО.

."Именно для этого там находятся наши люди: для защиты нашего общего воздушного пространства от российских угроз", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Перехват российских самолетов

Напомним, в прошлом месяце Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.

В сентябре США перехватили российские военные самолеты в районе Аляски.

Также в августе Польша поднимала истребители F-16 для отслеживания российского разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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НАТО Российская Федерация Балтийское море
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