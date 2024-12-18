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Нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ над Балтийским морем

Среда 18 декабря 2024 21:41
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Нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ над Балтийским морем Фото: нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ 17 декабря (x.com/DefensieMin)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс написал в Twitter.

"Наши F-35 ежедневно демонстрируют бдительность против российской угрозы. Вчера (17 декабря - ред.) вместе с Финляндией и Швецией мы сопровождали российские самолеты со сверхзвуковыми ракетами над Балтийским морем. Защита нашей безопасности требует постоянной готовности", - написал Брекельманс.

Стоит заметить, что он не уточнил, какие именно российские самолеты были перехвачены.

Фото: нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ 17 декабря (x.com/DefensieMin)

Интересно и то, что российские военные самолеты вчера были замечены в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

А в прошлом месяце Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.

Также в августе Польша поднимала истребители F-16 для отслеживания российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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Российская Федерация Балтийское море
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