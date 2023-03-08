Нідерландська компанія повністю списала вартість своїх акцій у "Північному потоці"

Нідерландська енергетична компанія Gasunie наприкінці 2022 року обнулила вартість своєї частки акцій розміром 9% у компанії Nord Stream AG - операторі газопроводу "Північний потік"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії.
"Наприкінці вересня ми дізналися, що трубопроводи "Північний потік" були пошкоджені. На момент диверсії обидва газопроводи "Північний потік" більше не використовувалися "Газпромом" для постачання газу до Європи, - йдеться у заяві.
У поточному геополітичному контексті Gasunie не передбачає відновлення поставок газу по "Північному потоку" в найближчому майбутньому і, як наслідок, не розраховує більше отримувати будь-які дивіденди.
"Таким чином, вартість частки Gasunie у Nord Stream була знижена до 0 євро наприкінці 2022 року", - додали наостанок.
У заяві наголошується, що Gasunie тісно співпрацює з урядом Нідерландів та із західноєвропейськими акціонерами Nord Stream з питань запобігання наслідкам НП для навколишнього середовища. Gasunie є одним з акціонерів Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік"
Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.
Своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.
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