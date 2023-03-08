Нидерландская компания полностью списала стоимость своих акций в "Северном потоке"

"В конце сентября мы узнали, что трубопроводы "Северный поток" были повреждены. На момент диверсии оба газопровода "Северный поток" больше не использовались "Газпромом" для поставки газа в Европу, - говорится в заявлении.

В текущем геополитическом контексте Gasunie не предполагает возобновления поставок газа по "Северному потоку" в ближайшем будущем и, как следствие, не рассчитывает больше получать какие-либо дивиденды.

"Таким образом, стоимость частицы Gasunie в Nord Stream была снижена до 0 евро в конце 2022 года", - добавили напоследок.

В заявлении отмечается, что Gasunie тесно сотрудничает с правительством Нидерландов и с западноевропейскими акционерами Nord Stream по предотвращению последствий ЧП для окружающей среды. Gasunie является одним из акционеров Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток"