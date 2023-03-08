Нидерландская компания полностью списала стоимость своих акций в "Северном потоке"

Нидерландская энергетическая компания Gasunie в конце 2022 года обнулила стоимость своей доли акций в размере 9% в компании Nord Stream AG - операторе газопровода "Северный поток"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.
"В конце сентября мы узнали, что трубопроводы "Северный поток" были повреждены. На момент диверсии оба газопровода "Северный поток" больше не использовались "Газпромом" для поставки газа в Европу, - говорится в заявлении.
В текущем геополитическом контексте Gasunie не предполагает возобновления поставок газа по "Северному потоку" в ближайшем будущем и, как следствие, не рассчитывает больше получать какие-либо дивиденды.
"Таким образом, стоимость частицы Gasunie в Nord Stream была снижена до 0 евро в конце 2022 года", - добавили напоследок.
В заявлении отмечается, что Gasunie тесно сотрудничает с правительством Нидерландов и с западноевропейскими акционерами Nord Stream по предотвращению последствий ЧП для окружающей среды. Gasunie является одним из акционеров Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток"
Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.
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