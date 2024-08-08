Нидерландка ван Раувендал триумфовала в марафонском заплыве Олимпиады-2024
Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал стала двукратной олимпийской чемпионкой в марафоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
30-летняя атлетка одолела 10-километровую дистанцию 2:03:34.2 часа. "Золото" Парижа стало для нее вторым после медали высшего достоинства на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Ван Раувендал вышла в лидеры уже на отрезке 1,5-2,5 км. Однако австралийка Муша Джонсон обошла нидерландку после трех километров дистанции. Судьба золотой награды решилась на финальных 800 м.
В конце концов, ван Раувендал опередила Джонсон всего на 5.5 секунд. Дополнила подиум итальянская пловчиха Джиневра Таддеуччи, проигравшая еще 3.1 секунды. Остальные соперницы отстали солиднее – более чем на 40 секунд.
Олимпиада-2024, марафонское плавание, 10 км, женщины:
- Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
- Муша Джонсон (Австралия) – +5.5
- Джиневра Таддеуччи (Италия) – +8.6
К слову, ранее подвели итоги соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.