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Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

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П'ятниця 07 липня 2023 09:17
Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу Фото: Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Важливість визнання Голодомору геноцидом

Радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

При цьому після початку повномасштабної війни Росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

Додамо, що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення РФ.

Проте понад 30 країн долучилися до позову України проти Росії в суді ООН через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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