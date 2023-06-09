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Справа про геноцид. Понад 30 країн долучилися до позову України проти Росії в суді ООН

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П'ятниця 09 червня 2023 19:37
Справа про геноцид. Понад 30 країн долучилися до позову України проти Росії в суді ООН Фото: понад 30 країн долучилися до позову України проти Росії в суді ООН (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це повідомдяє РБК-Україна з посиланням на пресслужба суду.

Судді Міжнародного суду встановили, що у країн, які залучились до справи, мають до п’ятого липня 2023 року, надати суду заяви про вступ до справи, а також висловити свої думки щодо справи.

Окрім цього суд ООН одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії на етапі попередніх заперечень сторін.

Про приєднання до позову заявили:

  • Австралія,
  • Австрійська Республіка,
  • Королівство Бельгія,
  • Республіка Болгарія,
  • Канада,
  • Королівство Нідерланди,
  • Республіка Хорватія,
  • Республіка Кіпр,
  • Чеська Республіка,
  • Королівство Данія,
  • Республіка Естонія,
  • Фінляндська Республіка,
  • Французька Республіка,
  • Федеративна Республіка Німеччина,
  • Грецька Республіка,
  • Ірландія,
  • Італійська Республіка,
  • Латвійська Республіка,
  • Князівство Ліхтенштейн,
  • Литовська Республіка,
  • Велике Герцогство Люксембург,
  • Республіка Мальта,
  • Нова Зеландія,
  • Королівство Норвегія,
  • Республіка Польща,
  • Португальська Республіка,
  • Румунія,
  • Словацька Республіка,
  • Республіка Словенія,
  • Королівство Іспанія,
  • Королівство Швеція,
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Слухання за першим позовом України проти РФ почалися 6 червня, а завершаться 14 червня. Через це рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

Нагадаємо, мова йде про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)". Цей позов Україна подала ще у 2017 році.

Документом Україна доводить, що Росія порушує відповідні конвенції, надаючи зброю збройним угруповання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.

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