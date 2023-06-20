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Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Вівторок 20 червня 2023 19:15
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - написав Зеленський.

Президент назвав це своєчасним рішенням та вагомим внеском у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв.

Голодомор в Україні

У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.

28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон
"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Мова йде про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії та інших.

Зокрема, нещодавно уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українців.

Таке ж рішення ухвалила палата депутатів Люксембургу.

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