Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни
Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.
"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.
При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.
Нагадаємо, раніше у мережі розповсюдили відео, на якому українського військового розстрілюють росіяни за слова "Слава Україні!".
Також ми писали, що, за словами генпрокурора України Андрія Костіна, масова депортація українців є ознакою геноциду.
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