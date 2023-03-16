Ілюстративне фото: розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни (twitter.com/FreeRadioUA)

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.