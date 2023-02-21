Нідерланди відправлять у Німеччину понад 200 своїх військових для навчання українських бійців

"Міністр закордонних справ Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових”, - пишуть ЗМІ.

Перші 30 нідерландських військовослужбовців мають бути відправлені на чотири тижні у квітні та травні. Інші 200 - повинні прибути в серпні та вересні й провести шість тижнів на навчаннях.

Окрім цього, впродовж року нідерландські військовослужбовці братимуть участь у тренуваннях українських військових у Великій Британії.

“Враховуючи масштабну мобілізацію в росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості”, - підкреслили глави міністерств Нідерландів.