Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов

"Министр иностранных дел Вопке Гукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей, что будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных", - пишут СМИ.

Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.

Кроме того, в течение года нидерландские военнослужащие будут участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании.

"Учитывая масштабную мобилизацию в России, подготовка украинских военных важна для украинской устойчивости", - подчеркнули главы министерств Нидерландов.