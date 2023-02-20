Німеччина підготує три тисячі українських військових до кінця року, - Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час відвідання Мунстера, де проходять навчання українські танкісти, заявив, що Німеччина до кінця року навчить всього 3 тисячі військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR .

"З початку війни ми підготували 1200 українських військових, до кінця цього року їх кількість перевищить три тисячі", - сказав Пісторіус.

Він уточнив, що йдеться про підготовку військових на різних видах техніки, а також зауважив, що навчання є особливо сильною стороною Бундесверу. Міністр додав, що Німеччина дуже швидко реагує на потреби України, зокрема вже підготувала 600 сержантів, яких Пісторіус назвав "хребтом армії". Навчання є не менш важливим, ніж постачання техніки та боєприпасів, підкреслив Пікторіус.

Міністр був приємно здивований тим, як швидко українські військові опановують найсучаснішу техніку, якими винахідливими та креативними вони є. Він також зауважив, що це є обопільно корисний процес, адже німецькі солдати також отримують багато користі від тих, хто має справжній бойових досвід.

Глава Бундесверу назвав Мунстер "ідеальним місцем" для підготовки солдатів, адже там розташована танкова школа з усім необхідним для якісної підготовки. Це взагалі найбільший у ФРН навчальний майданчик.

Разом з міністром оборони ФРН українських військових відвідали мер Києва Віталій Кличко та посол України у ФРН Олексій Макеєв. Українські представники подякували німецьким друзям і закликали всіх "вірити в Україну", яка, зокрема, завдяки цим танкам захищатиме мир і демократію в Європі.