Нідерланди виділять новий комплексний пакет підтримки для України

Зазначається, що

відбудову та систему охорони здоров'я України. З них 58 млн євро підуть на ремонт інфраструктури та будинків. Решту 25 млн євро було виділено на медичне обладнання та підтримку мобільних клінік.

Окрім того, Нідерланди виділять для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Ще

фінансування грантів, щоб підприємства та громадські організації сприяли відновленню України, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я. На гранти можна подаватись з вересня.

Додаткову фінансову підтримку також нададуть одній з українських компаній для відкриття заводу з виробництва будівельних матеріалів у західній частині Україні.

Нідерланди також вивчають можливість страхування ризиків для компаній, які експортують в Україну або інвестують в неї, через механізм гарантій або страхування.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди підтримують Україну у війні проти Росії. Країна надає нашим захисникам озброєння та техніку, а також надає фінансову допомогу та вводить санкції проти РФ.

Зокрема, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Навчання мають розпочатися за кілька місяців.

Окрім того, у наступному році компанія Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів.

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