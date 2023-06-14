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Нідерланди про навчання українців на F-16: розпочнемо найближчими місяцями

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Нідерланди, Середа 14 червня 2023 17:18
Нідерланди про навчання українців на F-16: розпочнемо найближчими місяцями Фото: Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (twitter.com/DefensieMin)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди вже за декілька місяців готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців", - повідомила міністр.

Вона також розповіла, що зараз Нідерланди разом з партнерами працюють над центром підготовки F-16.

"Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону", - зауважила Оллонґрен.

Літаки F-16 для України

Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

Довгий час питання авіації було закритим, а партнери не обговорювали можливість надання Україні сучасних бойових літаків. Проте ситуація змінилася, а союзники зробили перші кроки та оголосили, що будуть навчати українських пілотів на F-16.

При цьому наразі залишається невідомим, скільки літаків та від кого отримає Україна.

Нагадаємо, що сьогодні Данія повідомила, що українські пілоти можуть цього літа розпочати навчання на винищувачах F-16 у Данії.

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