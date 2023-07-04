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Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины

Фото: Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.

Отмечается, что

восстановление и систему здравоохранения Украины. Из них 58 млн евро пойдут на ремонт инфраструктуры и домов. Остальные 25 млн евро были выделены на медицинское оборудование и поддержку мобильных клиник.

Кроме того, Нидерланды выделят для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Еще

финансирование грантов, чтобы предприятия и общественные организации способствовали восстановлению Украины, прежде всего в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. На гранты можно подаваться с сентября.

Дополнительную финансовую поддержку также окажут одной из украинских компаний для открытия завода по производству строительных материалов в западной части Украины.

Нидерланды также изучают возможность страхования рисков для компаний, которые экспортируют в Украину или инвестируют в нее через механизм гарантий или страхования.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды поддерживают Украину в войне против России. Страна передает нашим защитникам вооружение и технику, а также оказывает финансовую помощь и вводит санкции против РФ.

В частности, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Обучение должно начаться через несколько месяцев.

Кроме того, в следующем году компания Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов.

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