Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України, - Умєров

Допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.

Тим часом Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.

Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.

Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Варто також зауважити, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.

Зазначимо, що і Норвегія доєдналась до допомог. Країна збільшить фінансування програми підтримки України. Загальна сума фінансування перевищить 7 млрд доларів.

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