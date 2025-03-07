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Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України, - Умєров

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Продовжую роботу у відрядженні, сьогодні – Нідерланди. Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом", - зауважив Умєров.

Він повідомив, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України, і додав, що ця підтримка залишається незмінною. 

"Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України", - заявив Умєров.

За його словами, вони з нідерландськими колегами також оговорили розвиток “Лінії дронів”.

"Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню", - розповів він.

Міністр також зазначив, що зміцнення ППО залишається серед головних пріоритетів України.

"Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам", - підсумував Умєров.

Допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.

Тим часом Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.

Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.

Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Варто також зауважити, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.

Зазначимо, що і Норвегія доєдналась до допомог. Країна збільшить фінансування програми підтримки України. Загальна сума фінансування перевищить 7 млрд доларів.

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Рустем Умєров