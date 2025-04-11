Нідерланди виділять 150 млн євро на посилення ППО України

"Для нас одним з основних пріоритетів є протиповітряна оборона - це також те, про що просив цього тижня президент Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими. Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо 500 млн євро на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще 150 млн євро на систему ППО, що також допоможе Україні захищати своє небо", - сказав Брекельманс.

За його словами, проєкт дронів втілюється спільно з Великою Британією.

Міністр також нагадав, що кілька тижнів тому Нідерланди заявили, що виділяють додаткові 3,5 млрд євро на підтримку України, з яких 2 млрд євро будуть буде витрачено вже цього року.

Він наголосив, що наразі дуже важливо зміцнити позиції України на полі бою, що сприятиме кращим позиціям за столом переговорів.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна мала кращі позиції за столом переговорів, то важливо підтримати її на полі бою, щоб, по-перше, вона могла утримати лінію фронту, а по-друге - бути в сильнішій позиції для перемовин", - зазначив Брекельманс.