Нидерланды выделят 150 млн евро на усиление ПВО Украины

"Для нас одним из основных приоритетов является противовоздушная оборона - это также то, о чем просил на этой неделе президент Зеленский, поскольку воздушные атаки стали более интенсивными. Мы продолжаем поставлять F-16. Также мы уже объявили, что потратим 500 млн евро на проект дронов, который является очень важным для Украины. И сегодня мы также объявляем о выделении еще 150 млн евро на систему ПВО, что также поможет Украине защищать свое небо", - сказал Брекельманс.

По его словам, проект дронов воплощается совместно с Великобританией.

Министр также напомнил, что несколько недель назад Нидерланды заявили, что выделяют дополнительные 3,5 млрд евро на поддержку Украины, из которых 2 млрд евро будут будут потрачены уже в этом году.

Он отметил, что сейчас очень важно укрепить позиции Украины на поле боя, что будет способствовать лучшим позициям за столом переговоров.

"Если мы хотим, чтобы Украина имела лучшие позиции за столом переговоров, то важно поддержать ее на поле боя, чтобы, во-первых, она могла удержать линию фронта, а во-вторых - быть в более сильной позиции для переговоров", - отметил Брекельманс.