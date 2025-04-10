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Зеленський напередодні "Рамштайну": вже маємо деякі домовленості з партнерами щодо ППО

Четвер 10 квітня 2025 21:15
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Зеленський напередодні "Рамштайну": вже маємо деякі домовленості з партнерами щодо ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Основним питанням, яке розглядатиметься на засіданні у форматі "Рамштайн" 11 квітня, буде посилення української протиповітряної оборони. Вже є деякі домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати "Рамштайн", нове засідання. Звісно, наш пріоритет - це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильнішим", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна працюватиме й надалі "з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну - ціну, яка незмінно зростає для них".

"Рамштайн"

Нагадаємо, завтра, 11 квітня, у Брюсселі відбудеться 27-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Президент України Володимир Зеленський назвав порядок денний зустрічі.

За словами глави держави, в рамках "Рамштайну" обговорюватимуться гострі питання, серед яких будуть зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, ППО, додаткові оборонні пакети, готовність країн відкривати заводи чи лінії виробництва озброєння на території України.

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