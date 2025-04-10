Зеленський напередодні "Рамштайну": вже маємо деякі домовленості з партнерами щодо ППО

Основним питанням, яке розглядатиметься на засіданні у форматі "Рамштайн" 11 квітня, буде посилення української протиповітряної оборони. Вже є деякі домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати "Рамштайн", нове засідання. Звісно, наш пріоритет - це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильнішим", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна працюватиме й надалі "з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну - ціну, яка незмінно зростає для них".