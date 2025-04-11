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Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу, - Пісторіус

Європа, П'ятниця 11 квітня 2025 14:49
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Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна нагально потребує систем ППО для захисту від атак Росії. Тому союзники шукають додаткові комплекси по всьому світу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час "Рамштайну".

"Міністр Умєров та президент Зеленський казали нам раніше, що їм потрібна одна система (Patriot) до літа, але в довгій перспективі їм треба більше", - сказав він.

За словами Пісторіуса, Німеччина віддала 4 повні системи Patriot.

"Ми не можемо зараз дати більше, бо ми чекаємо на поставки систем для нас", - додав очільник Бундесверу, зазначивши, що зараз союзники шукають системи по всьому світу.

Системи ППО для України

Україна постійно закликає союзників у наданні систем ППО, які б могли захистити країну від постайних атак Росії.

Зокрема, 11 квітня в Брюселі проходить чергове засідання у форматі "Рамштайн". В ході нього Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, зокрема зобов'язалась надати чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot.

Ще до засідання президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що вже є деякі домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Нагадаємо, що про те, що Німеччина зголосилася знайти батареї Patriot для України в усьому світі повідомлялось ще у 2024 році. Додамо, що у США у строю 60 батарей Patriot, у Німеччини - 10. Є ППО Patriot і в країнах Азії.

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