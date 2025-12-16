UA

Нідерланди виділили Україні 250 млн євро на боєприпаси для F-16

Фото: українські F-16 (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16 у США.

Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

За його словами, Нідерланди знову внесли 250 млн євро на закупівлю боєприпасів для F-16 у Сполучених Штатів. 

Також Дік Схооф  пообіцяв надати Україні додаткову оборонну допомогу на суму 700 млн євро.

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну на усіх фронтах, особливо у військовій сфері", - заявив прем'єр Нідерландів.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують Київ, постачаючи зброю та військове обладнання для протидії агресору.

4 грудня країна оголосила про виділення 35 млн євро через програму НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медичні матеріали, обладнання та іншу практичну допомогу для українських військ у зимовий період.

Також стало відомо, що Нідерланди виділили додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі зброї у США та передачі її Україні.

F-16 для України

Варто нагадати, що Нідерланди разом з Данією та Бельгією очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.

У травні Нідерланди передали Україні всі 24 винищувачі F-16, які були раніше обіцяні. 27 травня останні літаки вилетіли з авіабази "Волкел" до Бельгії.

