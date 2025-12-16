Нидерланды выделили Украине 250 млн евро на боеприпасы для F-16

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды активно поддерживают Киев, поставляя оружие и военное оборудование для противодействия агрессору.

4 декабря страна объявила о выделении 35 млн евро через программу НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медицинские материалы, оборудование и другую практическую помощь для украинских войск в зимний период.

Также стало известно, что Нидерланды выделили дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупки оружия в США и передачи его Украине.

F-16 для Украины

Стоит напомнить, что Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.

В мае Нидерланды передали Украине все 24 истребителя F-16, которые были ранее обещаны. 27 мая последние самолеты вылетели с авиабазы "Волкел" в Бельгию.