Нідерланди виділили понад 200 млн доларів на ППО та снаряди для України

"Засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше", - заявила голова відомства Кайса Оллонґрен під час засідання Ради Україна-НАТО.

Протиповітряна оборона

Нідерланди виділяють 159 млн доларів на підтримку ініціативи Німеччини, яка спрямована на придбання й поставку Україні засобів протиповітряної оборони дальнього радіуса дії.

Зокрема Міністерство оборони Нідерланди закупить засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії на 63,93 млн доларів. Ці ж засоби можуть бути застосовані для боротьби з дронами.

Артилерійські снаряди

Відомство також нагадує, що Нідерланди сприяють ініціативі Естонії щодо швидкої поставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів.

"Раніше Нідерланди оголосили, що виділяють 266 мільйонів євро на аналогічний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів", - додає міністерство.

Потреби Україні

Протягом останніх місяців, на тлі посилення країною-терористом масованих обстрілів, питання посилення протиповітряної оборони України стало ще гострішим.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, під час звернення до лідерів країн Європейського союзу, наша країна потребує поставок систем ППО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Раніше він відзначав, що для повного захисту неба достатньо лише 25 "Петріотів".

Також президент нещодавно ініціював засідання Ради Україна-НАТО, під час якої союзники погодились посилити нашу протиповітряну оборону.

Серед інших нагальних потреб України: