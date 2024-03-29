Нідерланди тимчасово розгорнуть у Литві систему ППО Patriot

Нідерланди вирішили тимчасово розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot у Литві. Це буде здійснено влітку, а комплекс залишатиметься у балтійській країні кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони Нідерландів .

У голандському відомстві зазначили, що їх військова частина тренуватиметься разом із підрозділами литовської армії у цій країні.

На навчаннях планують відпрацьовувати вміння переміщати системи та підрозділи ППО за дуже короткий час, та плавно їх інтегрувати для виконання завдань протиповітряної оборони.

Зазначимо, що рішення стосовно ротаційної моделі протиповітряної оборони, призначеної для зміцнення інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, було ухвалено ще минулого року на саміті Північно-атлантичного альянсу у Вільнюсі.

"Ця модель дозволяє здійснювати плавний і швидкий перехід до виконання завдань протиповітряної оборони під час навчання в мирний час і посилювати стримування і оборону в зоні протиповітряної оборони", - розповіли в Міноборони Нідерландів.

Також вказується, що ротаційна модель ППО працюватиме разом із місією НАТО з контролю неба.

Міністр національної оборони Литви Лауринас Кашчюнас назвав ініциативу щодо розгортання нідерландських систем Patriot чудовою новиною.

"Такого роду навчання сприяють реалізації роторної моделі ППО НАТО, схваленої на Вільнюському саміті. Ми дякуємо Нідерландам за їхній постійний внесок у безпеку Балтійського регіону та Литви зокрема", - заявив він.

Також литовський міністр зазначив, що участь голландських солдатів у Батальйоні передових сил НАТО, Місії повітряної поліції Балтії та Підрозділі інтеграції сил НАТО є "дуже важливою для безпеки країн Балтії".

Навчання країн НАТО і захист проти агресії РФ

Раніше повідомлялося, що у Грузії на початку березня проводилися військові навчання за участю країн НАТО та США.

Додамо також, що НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ.

У січні видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Також раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.