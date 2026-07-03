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Нідерланди приймуть Спецтрибунал у Гаазі, де судитимуть Путіна

23:18 03.07.2026 Пт
2 хв
Робота над Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України триває
aimg Олена Бджола
Нідерланди приймуть Спецтрибунал у Гаазі, де судитимуть Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)
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Початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стане важливим моментом відплати Росії за воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський подякував Нідерландам за Спецтрибунал

Президент заявив, що провів дуже предметну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

"Хочу сьогодні подякувати за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки".

Удари РФ по Україні продовжуються

Також Зеленський поінформував Єттена про наслідки чергових російських ударів.

"Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих".

Президент зауважив, що важлива підтримка друзів України щодо кроків на захист життя.

"ППО - одна з ключових тем нашої співпраці з Нідерландами. Узгодили графік наших наступних зустрічей. Дякую Нідерландам за солідарність і підтримку".

Що відомо про Спецтрибунал

15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала офіційне підтвердження розміщення Спецтрибуналу. Нідерланди офіційно підтвердили, що він базуватиметься саме в Гаазі.

У січні 2026 року ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спецтрибуналу для переслідування російських лідерів через війну РФ проти України.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Гаага Спецтрибунал
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