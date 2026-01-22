ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для російських лідерів

Євросоюз виділив 10 млн євро на спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X.

"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні Москви проти України", - зазначила Каллас. Вона наголосила, що російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності. "Безкарність неприпустима", - сказала Каллас.