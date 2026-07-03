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Нидерланды примут Спецтрибунал в Гааге, где будут судить Путина

23:18 03.07.2026 Пт
2 мин
Работа над Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины продолжается
aimg Елена Бджола
Нидерланды примут Спецтрибунал в Гааге, где будут судить Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Начало работы Специального трибунала насчет преступления агрессии против Украины станет важным моментом возмездия России за военные преступления и геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за Спецтрибунал

Президент заявил, что провел очень предметный разговор с Премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.

"Хочу сегодня поблагодарить за историческое решение Нидерландов принять у себя полноценный Специальный трибунал насчет преступления агрессии против Украины. Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия".

Удары РФ по Украине продолжаются

Также Зеленский проинформировал Эттена о последствиях очередных российских ударов.

"Сегодня в Киеве завершился разбор завалов после атаки в ночь на четверг. Только этот один террористический удар унес жизни 30 человек. Мои соболезнования всем родным и близким погибших".

Президент отметил, что важна поддержка друзей Украины по шагам в защиту жизни.

"ПВО - одна из ключевых тем нашего сотрудничества с Нидерландами. Согласовали график наших следующих встреч. Спасибо Нидерландам за солидарность и поддержку".

Что известно о Спецтрибунале

15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение по процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила официальное подтверждение размещения Спецтрибунала. Нидерланды официально подтвердили, что он будет базироваться именно в Гааге.

В январе 2026 года ЕС выделил первые 10 миллионов евро на создание нового спецтрибунала для преследования российских лидеров из-за войны РФ против Украины.

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