Нідерланди планують повністю припинити імпорт скрапленого газу із Росії

За словами міністра, Нідерланди припинили підписання нових контрактів на імпорт СПГ з Росії цього року і наразі працюють над розірванням уже існуючих договорів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб у нашій системі не було російських природних джерел енергії, і ми вже досягли успіху щодо вугілля, трубопровідного газу та нафти", - сказав Єттен.

Як повідомляє видання, Нідерланди є транзитною країною для постачання російського газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на Європу.

Нідерланди все ще імпортують російський скраплений газ за старими угодами, підписаними до 2023 року, на які припадає близько 15% їхнього загального імпорту. Згідно з даними відстеження суден, цього року країна стала четвертим за величиною покупцем російського СПГ у Європі.