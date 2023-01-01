Британія повністю припинила імпорт скрапленого газу з Росії
Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії починаючи з сьогоднішнього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великобританії у Twitter.
"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського зрідженого природного газу. Ми відрізаємо Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) від фінансування його незаконної війни", - сказано у повідомленні відомства.
Також у МЗС зазначили, що Британія продовжує допомагати іншим країнам у всьому світі зменшити залежність від російського газу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Молдова позивається до російського "Газпрому" за створення енергетичної кризи в країні.
Також ми писали, що Болгарія не продовжила контракт на постачання газу з Росії на 2023 рік.
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