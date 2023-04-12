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Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России

Фото: Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России.

Как это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр энергетики Нидерландов Роб Еттен.

По словам министра, Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт СПГ из России в этом году и сейчас работают над расторжением существующих договоров.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал Йеттен.

Как сообщает издание, Нидерланды являются транзитной страной для поставок российского газа, а это означает, что решение может оказать более широкое влияние на Европу.

Нидерланды все еще импортируют российский сжиженный газ по старым соглашениям, подписанным до 2023 года, на которые приходится около 15% их общего импорта. Согласно данным отслеживания судов, в текущем году страна стала четвертым по величине покупателем российского СПГ в Европе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.

Также ранее мы писали, чтоправительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.

А Великобритания полностью остановила импорт сжиженного газа из России с 1 января 2023 года.

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