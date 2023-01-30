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Німеччина хоче обмежити імпорт російського ЗПГ із Росії, - Bloomberg

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Понеділок 30 січня 2023 21:15
Німеччина хоче обмежити імпорт російського ЗПГ із Росії, - Bloomberg Фото: Німеччина хоче обмежити імпорт російського ЗПГ із Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Німеччини хоче обмежити імпорт російського зрідженого природного газу. Це доповнить зусилля щодо зниження залежності Німеччини від постачання енергоресурсів до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg ознайомилось з урядовим документом, в якому прописані певні заходи щодо подальшого унеможливлення закупівлі російського ЗПГ.

"Федеральний уряд поінформував компанії, що вживе відповідних заходів, щоб по можливості виключити закупівлі російського ЗПГ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що потоки газу до Європи трубопроводами з Росії впали до історичного мінімуму після вторгнення РФ в Україну минулого року. Щоб компенсувати дефіцит, постачання ЗПГ з усього світу різко зросло, зокрема з Росії, і не підпадає під санкції ЄС.

Тільки Великобританія офіційно заборонила імпорт зрідженого природного газу із Росії, при цьому багато з цих вантажів прямують до інших портів. Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія продовжують приймати поставки російського ЗПГ, які нині становлять близько 6% імпорту газу на континент.

Уряд Німеччини знає, що російський ЗПГ доходить до імпортних терміналів у сусідніх країнах. Однак він не має інформації про транспортування та споживання палива в Європі, і тому він не може оцінити, скільки його зберігається в цей час.

Нагадаємо, що Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії починаючи з першого січня 2023 року.

Європа імпортувала торік рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ), перехопивши його у бідніших азіатських країн.

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