Естонія закликає ЄС обмежити ціни на російський скраплений природний газ

Європейський союз має знизити верхню межу цін на російську нафту, а також обмежити ціни на скраплений природний газ із країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить Bloomberg.

За його словами, комбіновані заходи створять цілісний підхід до тиску на Росію найближчими тижнями.

Bloomberg зазначає, що майже через рік після вторгнення Росії в Україну офіційні особи все ще обмірковують заходи щодо покарання Москви у спробі покласти край війні. Санкції ЄС щодо російської нафти набули чинності у грудні. Аналогічних заходів щодо російських нафтопродуктів було вжито у цьому місяці.

Країни Балтії та Польща домоглися обмеження у 60 доларів за барель на російську нафту. Група також взяла на себе зобов'язання ЄС переглядати ліміт кожні два місяці та встановлювати майбутні обмеження як мінімум на 5% нижче за середні ринкові ставки.

"Росія одержує мільярди від цього нафтового бізнесу. Ліміт у 60 доларів занадто високий і має бути знижений до 30 доларів", - заявив міністр.

За даними міністерства фінансів Естонії, середня ціна на нафту марки Urals з 15 січня по 14 лютого становила 46,82 долара за барель. У той час, як Росія скоротила потоки трубопровідного газу до Європи до частки минулого року, імпорт СПГ із країни збільшився. Основними покупцями стали Франція, Бельгія та Іспанія. Тому Естонія наполягає на обмеженні ціни на скраплений природний газ.

Лише кілька країн, а саме країни Балтії та Британія заборонили російський СПГ. Уряд Німеччини прагне скоротити імпорт російського скрапленого природного газу.