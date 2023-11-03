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Нідерланди підготували Україні новий пакет допомоги на 532 млн долари

Фото: Кайса Оллонгрен, міністр оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди планують виділити військовий пакет допомоги Україні на суму 532 млн долари до середини 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Кайсу Оллонгрен, яку цитує Het Parool.

Як відзначила Оллонгрен, продовження підтримки з боку Нідерландів було важливим посланням її українському колезі Рустему Умєрову та президенту Володимиру Зеленському під час візиту до України. Підтримка має особливе значення для "витривалості" української армії. 

Міністр додала, що українці, незалежно від того, перебувають вони на фронті, у місті, чи в уряді - "так само войовничі, як і на початку" та готові продовжувати боротьбу, аби повернути життя таким, яким воно було раніше. 

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди є одним із союзників нашої країни у війні проти російської агресії. Амстердам надає Україні не лише військову, але й економічну допомогу. Наприклад, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу нового пакета військової допомоги, до якого увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Також на днях лідер України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони порушили питання посилення оборони України та нового пакету санкцій проти Росії. 

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