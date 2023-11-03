Нидерланды подготовили Украине новый пакет помощи на 532 млн долларов

Как отметила Оллонгрен, продолжение поддержки со стороны Нидерландов было важным посланием ее украинскому коллеге Рустему Умерову и президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Украину. Поддержка имеет особое значение для "выносливости" украинской армии.

Министр добавила, что украинцы, независимо от того, находятся они на фронте, в городе, или в правительстве - "так же воинственные, как и в начале" и готовы продолжать борьбу, чтобы вернуть жизнь такой, какой она была раньше.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников нашей страны в войне против российской агрессии. Амстердам предоставляет Украине не только военную, но и экономическую помощь. Например, недавно Нидерланды объявили о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Также на днях лидер Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны подняли вопрос усиления обороны Украины и нового пакета санкций против России.