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Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів: обговорили підтримку України

Україна, Четвер 02 листопада 2023 18:43
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Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів: обговорили підтримку України Фото: Володимир Зеленський і Кайса Оллонгрен (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 листопада, провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що Зеленський подякував Кайсі Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразове відвідання нашої держави з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів і справжніх друзів", - сказав президент.

Також президент висловив подяку Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів - як це було з Patriot і F-16.

"Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", - додав Зеленський.

Про що говорили

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку "зернового коридору".

Фото: Зустріч (president.gov.ua)

Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході. Наприкінці зустрічі Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Підтримка України від Нідерландів

Зазначимо, що Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Нещодавно Нідерланди оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

На днях Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої вони обговорили посилення оборони України та новий пакет санкції проти Росії.

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