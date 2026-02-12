ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів

Четвер 12 лютого 2026 12:10
Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: США оплатять обслуговування та ремонт українських F-16 у Бельгії

Нідерландський міністр наголосив, що Україна стикається з надзвичайно складною зимою. Тому необхідно робити все, щоб допомогти їй пройти через цю зиму та вийти в кращих позиціях до весни.

"Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали допомогу на сотні мільйонів євро у вигляді дронів і боєприпасів. Сьогодні я також можу оголосити, що ми передамо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні в експлуатації цих літаків", - сказав Брекельманс.

За його словами, у довгостроковій перспективі буде збережено рівень підтримки, який мали протягом останніх кількох років.

"І це також буде закладено в бюджет нового уряду. Тож ми можемо запевнити наших союзників і партнерів, що підтримуємо Україну не лише сьогодні й завтра, а й у довгостроковій перспективі, - додав міністр.

Він також зазначив, що не озвучуватиме деталей, бо це цінна інформація також й для Росії.

F‑16 для України

Нагадаємо, Данія разом із Нідерландами, Норвегією та іншими союзниками створила так звану авіаційну коаліцію винищувачів F‑16 для України, яка включає не лише поставки літаків, а й навчання українських пілотів і техніків.

Зокрема, ще в серпні 2023 року Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.

Відомо, що частина F‑16 від Данії вже в Україні, і наступні партії мають надходити поступово.

Також Сполучені Штати уклали контракт на ремонт та обслуговування українських винищувачів F-16 у Бельгії, який діятиме до 2029 року.

Українські військові й партнери підкреслюють, що ці літаки значно посилюють здатність України захищати повітряний простір і виконувати складніші завдання в небі.

