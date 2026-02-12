Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

Нідерландський міністр наголосив, що Україна стикається з надзвичайно складною зимою. Тому необхідно робити все, щоб допомогти їй пройти через цю зиму та вийти в кращих позиціях до весни.

"Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали допомогу на сотні мільйонів євро у вигляді дронів і боєприпасів. Сьогодні я також можу оголосити, що ми передамо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні в експлуатації цих літаків", - сказав Брекельманс.

За його словами, у довгостроковій перспективі буде збережено рівень підтримки, який мали протягом останніх кількох років.

"І це також буде закладено в бюджет нового уряду. Тож ми можемо запевнити наших союзників і партнерів, що підтримуємо Україну не лише сьогодні й завтра, а й у довгостроковій перспективі, - додав міністр.

Він також зазначив, що не озвучуватиме деталей, бо це цінна інформація також й для Росії.