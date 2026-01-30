США оплатять обслуговування та ремонт українських F-16 у Бельгії

Сполучені Штати уклали контракт на ремонт та обслуговування українських винищувачів F-16 у Бельгії, який діятиме до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Роботи будуть виконуватися на об'єкті Sabena у Волюве-Сен-Ламбер, Бельгія, і очікується, що вони будуть завершені до 28 січня 2029 року. Кошти будуть виділені на момент укладання контракту. Підрядником є Центр управління Повітряних сил на авіабазі Гілл, штат Юта", - додали у Пентагоні.

Повідомляється, що цей контракт передбачає технічне обслуговування літаків F-16 середнього та високого рівня складності, а також їх двигунів, і підтримку матеріалами для України.

"Компанія Sabena Aerospace Engineering у регіоні Волюве-Сен-Ламбер, Бельгія, отримала контракт на суму 235 млн доларів на підтримку F-16 для іноземних військових", - зазначили у Пентагоні.

Винищувачі F-16 у ЗСУ

Нагадаємо, у 2023 році кілька країн НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для їх використання. Згодом українські пілоти проходили навчання у США та кількох країнах-союзниках, і зрештою ЗСУ отримали кілька партій літаків, їх точна кількість не називається.

Так, Бельгія взяла на себе зобов'язання поставити українській армії до 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Це передбачено угодою про безпеку і довгострокову підтримку, підписаною Бельгією та Україною 28 травня 2024 року.

Також ми писали, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що країна передасть F-16 Україні раніше запланованого.

Окрім того, раніше зазначалось, що українські винищувачі F-16, імовірно, можуть збивати російські дрони за допомогою недорогих і ефективних ракет APKWS II.