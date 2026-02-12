Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для обучения пилотов

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Нидерландский министр подчеркнул, что Украина сталкивается с чрезвычайно сложной зимой. Поэтому необходимо делать все, чтобы помочь ей пройти через эту зиму и выйти в лучших позициях к весне.

"В течение последних нескольких недель Нидерланды оказали помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - сказал Брекельманс.

По его словам, в долгосрочной перспективе будет сохранен уровень поддержки, который имели в течение последних нескольких лет.

"И это также будет заложено в бюджет нового правительства. Поэтому мы можем заверить наших союзников и партнеров, что поддерживаем Украину не только сегодня и завтра, но и в долгосрочной перспективе, - добавил министр.

Он также отметил, что не будет озвучивать деталей, потому что это ценная информация также и для России.