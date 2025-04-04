Нідерланди очікують, що Зеленського запросять на саміт НАТО у Гаазі
Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 квітня. Країна також вимагає від союзників з Альянсу збільшення підтримки Києва та підвищення міжнародного тиску на Росію з метою встановлення миру.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп після завершення засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".
На думку Вельдкампа, Зеленський буде запрошений для участі у саміті НАТО в Гаазі, але обговорювати можливі результати цієї події наразі зарано, оскільки перемовини з Росією про встановлення хоча б тимчасового перемир’я досі тривають.
"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", - сказав нідерландський міністр.
Він зазначив, що будь-які прогнози щодо саміту НАТО, який відбудеться у червні, нині робити складно, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".
"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець - і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах. Ми бачили це на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі. Вони (росіяни - ред.) прив'язують до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу. Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього", - додав Вельдкамп.
Глава МЗС Нідерландів наголосив, що союзники мають більше тиснути на Росію та максимально підтримувати Україну.
Нагадаємо, 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це перша очна зустріч глав МЗС після повернення Дональда Трампа до Білого дому.
В рамках зустрічі також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому буде присутній глава МЗС Андрій Сибіга. Раніше він заявляв, що зацікавлений у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.
Також наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції охочих" щодо підтримки України. Її проведуть Британія та Франція.
А наступного дня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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