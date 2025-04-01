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Чи очікується зустріч Сибіги та Рубіо під час засідання у Брюсселі: відповідь міністра

Вівторок 01 квітня 2025 16:15
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Чи очікується зустріч Сибіги та Рубіо під час засідання у Брюсселі: відповідь міністра Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо під час візиту до Брюсселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

За словами Сибіги, він отримав запрошення до участі в засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

"Звичайно, будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей. У мене, станом на зараз, вже підтверджено 14 зустрічей з моїми колегами, з міністрами закордонних справ країн НАТО. І, звичайно, що ми зацікавлені у проведенні зустрічі з держсекретарем Рубіо", - додав він.

Засідання у Брюсселі

Голови МЗС країн-членів НАТО 3-4 квітня проведуть зустріч в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Сьогодні, 1 квітня, Білий дім заявив, що Рубіо з 2 по 4 квітня відвідає Брюссель також для участі у засідання. Під час засідання порушуватимуться питання:

  • забезпечення безпекових пріоритетів для Альянсу;
  • збільшення інвестицій в оборону;
  • досягнення тривалого миру в Україні.

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Сполучені Штати Америки Брюссель Андрій Сибіга Марко Рубіо
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