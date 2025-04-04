Нидерланды ожидают, что Зеленского пригласят на саммит НАТО в Гааге

Нидерланды ожидают увидеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге 24-26 апреля. Страна также требует от союзников по Альянсу увеличения поддержки Киева и повышения международного давления на Россию с целью установления мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп после завершения заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду" .

По мнению Вельдкампа, Зеленский будет приглашен для участия в саммите НАТО в Гааге, но обсуждать возможные результаты этого события пока рано, поскольку переговоры с Россией об установлении хотя бы временного перемирия до сих пор продолжаются.

"Еще очень рано говорить, что именно произойдет в Гааге. Но я ожидаю, что президент Зеленский будет там", - сказал нидерландский министр.

Он отметил, что любые прогнозы относительно саммита НАТО, который состоится в июне, сейчас делать сложно, поскольку "российско-американские переговоры продолжаются прямо сейчас".

"Я могу себе представить, что в какой-то момент нам всем лопнет терпение - и американцам лопнет терпение из-за того, что Россия тянет время в этих переговорах. Мы видели это на переговорах по прекращению огня в Черном море. Они (россияне - ред.) привязывают к ним всевозможные дополнительные элементы, просто как тактику затягивания времени. Вчера за столом переговоров у нас было очень хорошее осознание этого", - добавил Вельдкамп.

Глава МИД Нидерландов отметил, что союзники должны больше давить на Россию и максимально поддерживать Украину.