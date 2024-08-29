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Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16, - командувач армії

Амстердам, Четвер 29 серпня 2024 13:38
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Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16, - командувач армії Фото: Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16. Це також стосується і радіусу їх застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача збройних сил Нідерландів, генерала Онно Ейхельсхайма у коментарі NOS.

"Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", - сказав генерал.

Ейхельсхайм заявив, що вважає Курську операцію України "геніальною з практичної точки зору". Він наголосив, що українські війська взяли під контроль велику територію за допомогою нових методів і створили "дилему для Путіна".

"Україна повинна діяти інакше, ніж вона робила в минулий період, тому що зараз це статичний фронт. Тож я дуже добре розумію з військово-оперативної точки зору, що Україна намагається зробити таким чином", - зазначив він.

Командувач армії Нідерландів також заявив, що не заперечуватиме щодо використання наданої Україні зброї під час боїв у Курській області.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання гуманітарного права війни", - додав Ейхельсхайм.

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, на початку серпня стало офіційно відомо, що Україна отримала від партнерів літаки F-16. Президент Володимир Зеленський показав винищувачі, які отримали Повітряні сили ЗСУ.

Українське військове та політичне командування наголошує, що отриманих літаків поки недостатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Варто додати, що Нідерланди пообіцяли надати України 24 винищувачі F-16. У Нідерландах не повідомляють, скільки з них вже отримала Україна. Також у США заявили, що найближчим часом не будуть передати українській армії F-16.

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