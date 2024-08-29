Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16, - командувач армії

Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16. Це також стосується і радіусу їх застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача збройних сил Нідерландів, генерала Онно Ейхельсхайма у коментарі NOS.

"Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", - сказав генерал.

Ейхельсхайм заявив, що вважає Курську операцію України "геніальною з практичної точки зору". Він наголосив, що українські війська взяли під контроль велику територію за допомогою нових методів і створили "дилему для Путіна".

"Україна повинна діяти інакше, ніж вона робила в минулий період, тому що зараз це статичний фронт. Тож я дуже добре розумію з військово-оперативної точки зору, що Україна намагається зробити таким чином", - зазначив він.

Командувач армії Нідерландів також заявив, що не заперечуватиме щодо використання наданої Україні зброї під час боїв у Курській області.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання гуманітарного права війни", - додав Ейхельсхайм.