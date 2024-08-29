Нидерланды не ограничивают использование Украиной истребителей F-16, - командующий армией
Нидерланды не ограничивают использование Украиной истребителей F-16. Это касается и радиуса их применения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего вооруженными силами Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма в комментарии NOS.
"Мы не устанавливаем никаких ограничений на использование и радиус действия F-16 при соблюдении законов войны", - сказал генерал.
Эйхельсхаймм заявил, что считает Курскую операцию Украины "гениальной с практической точки зрения". Он подчеркнул, что украинские войска взяли под контроль большую территорию с помощью новых методов и создали "дилемму для Путина".
"Украина должна действовать иначе, чем она делала в прошлый период, потому что сейчас это статический фронт. Так что я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, что Украина пытается сделать таким образом", - отметил он.
Командующий армией Нидерландов также заявил, что не будет против использования предоставленного Украине оружия во время боев в Курской области.
"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при соблюдении гуманитарного права войны", - добавил Эйхельсхайм.
F-16 уже в Украине
Напомним, в начале августа стало официально известно, что Украина получила от партнеров самолеты F-16. Президент Владимир Зеленский показал истребители, которые получили Воздушные силы ВСУ.
Украинское военное и политическое командование отмечает, что полученных самолетов пока недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя.
Следует добавить, что Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 истребителя F-16. В Нидерландах не сообщают, сколько из них уже получила Украина. Также в США заявили, что в ближайшее время не будут передавать украинской армии F-16.
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