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США не планують найближчим часом передавати Україні свої F-16, - ВПС

Вашингтон, Субота 24 серпня 2024 14:20
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США не планують найближчим часом передавати Україні свої F-16, - ВПС Фото: США не планують найближчим часом передавати Україні F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США не будуть найближчим часом передавати літаки F-16 Україні в рамках авіаційної коаліції, створеної партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони США Френка Кендалла в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

Кендалл, який відповідає за військово-повітряні сили США, заявив, що Сполучені Штати не планують найближчим часом передавати Україні власні F-16.

"Я про це не знаю", - сказав він в інтерв'ю фінському виданню.

За словами Кендалл, поточна допомога задовольняє теперішні потреби України. F-16 пообіцяли Україні Данія та Нідерланди, які є членами НАТО.

"Сполучені Штати допомагають навчати пілотів разом з нашими партнерами, і наступного року буде суттєвий прогрес в обсязі навчання", - додав він.

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, влітку Україна отримала від партнерів перші винищувачі F-16. Цьому передували численні заяви ЗМІ про перше застосування літаків.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання літаків у символічний день 4 серпня, коли відзначають День Повітряних сил ЗСУ.

Українське командування наголошує, що поки отриманих винищувачів не достатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

Навіщо Україні F-16 і як вони допоможуть у відбитті російських атак - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки F-16
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