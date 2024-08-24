США не планують найближчим часом передавати Україні свої F-16, - ВПС

США не будуть найближчим часом передавати літаки F-16 Україні в рамках авіаційної коаліції, створеної партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони США Френка Кендалла в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

Кендалл, який відповідає за військово-повітряні сили США, заявив, що Сполучені Штати не планують найближчим часом передавати Україні власні F-16.

"Я про це не знаю", - сказав він в інтерв'ю фінському виданню.

За словами Кендалл, поточна допомога задовольняє теперішні потреби України. F-16 пообіцяли Україні Данія та Нідерланди, які є членами НАТО.

"Сполучені Штати допомагають навчати пілотів разом з нашими партнерами, і наступного року буде суттєвий прогрес в обсязі навчання", - додав він.