Нідерланди не мають додаткових ракет Patriot для України, - Міноборони

Що заявили у Міноборони Нідерландів

У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що Амстердам уже вичерпав ресурси для нових постачань перехоплювачів безпосередньо зі своїх арсеналів, однак шукає інші шляхи підтримки.

"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей", - зазначив Бакхейс.

Речник підкреслив, що протиповітряна оборона залишається одним із ключових пріоритетів військової допомоги Амстердама.

Крім того, він нагадав про гарантоване виділення Україні 3 мільярдів євро на рік, яке зафіксоване щонайменше до 2029 року.

Ситуація із дефіцитом ракет для ППО

Питання додаткових ракет постало особливо гостро після масованої атаки РФ у ніч проти 5 серпня. Тоді окупанти випустили по Україні 28 ракет і понад сотню безпілотників.

На тлі дефіциту засобів ППО українським силам вдалося збити більшість дронів, проте жодної ракети знешкоджено не було.

У відповідь на дефіцит Україна розгортає кілька ініціатив: