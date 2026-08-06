Нідерланди не мають додаткових ракет Patriot для України, - Міноборони

Нідерланди наразі не мають можливості передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot із власних наявних складських запасів.
Про це заявив речник Міністерства оборони Нідерландів Кеес Бакхейс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що Амстердам уже вичерпав ресурси для нових постачань перехоплювачів безпосередньо зі своїх арсеналів, однак шукає інші шляхи підтримки.
"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей", - зазначив Бакхейс.
Речник підкреслив, що протиповітряна оборона залишається одним із ключових пріоритетів військової допомоги Амстердама.
Крім того, він нагадав про гарантоване виділення Україні 3 мільярдів євро на рік, яке зафіксоване щонайменше до 2029 року.
Питання додаткових ракет постало особливо гостро після масованої атаки РФ у ніч проти 5 серпня. Тоді окупанти випустили по Україні 28 ракет і понад сотню безпілотників.
На тлі дефіциту засобів ППО українським силам вдалося збити більшість дронів, проте жодної ракети знешкоджено не було.
У відповідь на дефіцит Україна розгортає кілька ініціатив:
Нагадаємо, що обсяги допомоги для захисту українського неба суттєво зменшилися. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання ракет для систем ППО скоротилося втричі порівняно з 2025 роком, хоча у країн-партнерів є необхідні запаси.
Глава держави також припустив, що дефіцит боєприпасів може бути пов'язаний із спробами Заходу зробити Україну більш поступливою, хоча офіційно партнери посилаються на потребу в ракетах через інші військові конфлікти у світі.
Водночас у Європейському Союзі запевняють, що продовжують активно підтримувати Україну та шукають можливості домовитися про надання додаткових ракет-перехоплювачів.