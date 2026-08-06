Нидерланды не имеют дополнительных ракет Patriot для Украины, - Минобороны

Что заявили в Минобороны Нидерландов

В нидерландском оборонном ведомстве подчеркнули, что Амстердам уже исчерпал ресурсы для новых поставок перехватчиков непосредственно из своих арсеналов, однако ищет другие пути поддержки.

"Мы уже передали ракеты в системы Patriot и пока нет возможности предоставить больше ракет из наших имеющихся запасов. В то же время мы открыты к рассмотрению любых вариантов, которые помогут Украине защитить свое небо и своих людей", - отметил Бакхейс.

Спикер подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одним из ключевых приоритетов военной помощи Амстердама.

Кроме того, он напомнил о гарантированном выделении Украине 3 миллиардов евро в год, которое зафиксировано как минимум до 2029 года.

Ситуация с дефицитом ракет для ПВО

Вопрос дополнительных ракет встал особенно остро после массированной атаки РФ в ночь на 5 августа. Тогда оккупанты выпустили по Украине 28 ракет и более сотни беспилотников.

На фоне дефицита средств ПВО украинским силам удалось сбить большинство дронов, однако ни одной ракеты обезврежено не было.

В ответ на дефицит Украина разворачивает несколько инициатив: