Нидерланды не имеют дополнительных ракет Patriot для Украины, - Минобороны

Нидерланды пока не имеют возможности передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot из собственных складских запасов.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Нидерландов Кеес Бакхейс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В нидерландском оборонном ведомстве подчеркнули, что Амстердам уже исчерпал ресурсы для новых поставок перехватчиков непосредственно из своих арсеналов, однако ищет другие пути поддержки.
"Мы уже передали ракеты в системы Patriot и пока нет возможности предоставить больше ракет из наших имеющихся запасов. В то же время мы открыты к рассмотрению любых вариантов, которые помогут Украине защитить свое небо и своих людей", - отметил Бакхейс.
Спикер подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одним из ключевых приоритетов военной помощи Амстердама.
Кроме того, он напомнил о гарантированном выделении Украине 3 миллиардов евро в год, которое зафиксировано как минимум до 2029 года.
Вопрос дополнительных ракет встал особенно остро после массированной атаки РФ в ночь на 5 августа. Тогда оккупанты выпустили по Украине 28 ракет и более сотни беспилотников.
На фоне дефицита средств ПВО украинским силам удалось сбить большинство дронов, однако ни одной ракеты обезврежено не было.
В ответ на дефицит Украина разворачивает несколько инициатив:
Напомним, что объемы помощи для защиты украинского неба существенно снизились. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для систем ПВО сократились втрое по сравнению с 2025 годом, хотя у стран-партнеров есть необходимые запасы.
Глава государства также предположил, что дефицит боеприпасов может быть связан с попытками Запада сделать Украину более сговорчивой, хотя официально партнеры ссылаются на потребность в ракетах из-за других военных конфликтов в мире.
В то же время, в Европейском Союзе уверяют, что продолжают активно поддерживать Украину и ищут возможности договориться о предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков.