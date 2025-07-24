Нідерланди ініціювали розслідування проти Росії через тортури українських полонених

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міноборони не менше ніж 90 відсотків українських військовополонених, звільнених з російського полону, постраждали там від тортур. Це демонструє масштаби знущання з полонених у російських катівнях та таборах.

Окрім цього, окупанти розстрілюють українських військовополонених. Зокрема 10 липня 2025 року ГУР МО перехопило наказ одного з командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, де той наказує катувати українських військовополонених. А 19 липня було перехоплено наказ командира з тієї ж бригади, в якому сказано про розстріли полонених.

Крім того, російські командири наказують своїм солдатам добивати українських воїнів, які дістали поранення.

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