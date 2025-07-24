Нидерланды инициировали расследование против России из-за пыток украинских пленных

Отметим, по данным Главного управления разведки Минобороны не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.

Кроме этого, оккупанты расстреливают украинских военнопленных. В частности, 10 июля 2025 года ГУР МО перехватило приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, где тот приказывает пытать украинских военнопленных. А 19 июля был перехвачен приказ командира из той же бригады, в котором сказано о расстрелах пленных.

Кроме того, российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.