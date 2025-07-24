RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нидерланды инициировали расследование против России из-за пыток украинских пленных

Фото: Нидерланды требуют наказать россиян за пытки пленных (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Более 40 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с Нидерландами инициировали запуск механизма расследования пыток украинских военнопленных российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа.

"Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ требуют независимого расследования пыток и жестокого обращения со стороны России в отношении украинских военнопленных", - заявил министр.

Вельдкамп добавил, что механизм, который планируется запустить, называется "Московского механизма". Запустить этот механизм могут минимум 10 стран-участниц, а сейчас их уже более 40.

"Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине", - отметил он.

 

Отметим, по данным Главного управления разведки Минобороны не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.

Кроме этого, оккупанты расстреливают украинских военнопленных. В частности, 10 июля 2025 года ГУР МО перехватило приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, где тот приказывает пытать украинских военнопленных. А 19 июля был перехвачен приказ командира из той же бригады, в котором сказано о расстрелах пленных.

Кроме того, российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВойна в Украине