Нідерланди готуються захищати МКС від можливих санкцій США

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веель заявив, що Вашингтон погрожує МКС новими санкціями, і до цього сценарію вже готуються.

"Разом з усіма країнами-учасницями ми, звісно, закликаємо США не робити цього. Але якщо до цього дійде - ми подивимося, як можна буде діяти в тих умовах", - зазначив він.

За його словами, така підготовка ведеться вже деякий час.

"Але звісно ж, ми сподіваємося, що вона не знадобиться", - додав міністр.

Він зазначив, що пріоритетне завдання на цей сценарій - передати усе обслуговування та сервіси, які використовує МКС, до неамериканських компаній, оскільки у разі санкцій їм буде заборонено працювати з МКС.

"Люди більше не зможуть користуватись банківськими послугами чи програмами електронної пошти. Всюди, де зараз використовуються американські сервіси, треба шукати альтернативи", - підкреслив ван Веель.

Водночас він визнав, що це не так і легко зробити.

"У нас немає цілковито європейської "хмари", великих технологічних компаній у Європі. Тож навіть за межами питання щодо МКС, тут є робота для Європи", - додав глава МЗС Нідерландів.